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Spor

Filenin Sultanları Elemeleri 7'de 7 ile tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika’yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup bitirdi.

11:38 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın biletini aldı.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın biletini aldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.


Maça iyi başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-14 kazandı. İkinci sette ise rakibini 25-20 mağlup eden Milli Takım, setlerde durumu 2-0'a getirirken gruptaki liderliğini de bu setle garantiledi.


Son seti 25-21 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni 7'de 7'yle namağlup tamamladı.


Ay-yıldızlılar, Japonya'yı 3-1 mağlup edip 6'da 6 yapmış ve Paris'in ev sahipliğindeki olimpiyatlara katılım hakkını elde etmişti.


Galibiyet serisi devam etti

Filenin Sultanları, Belçika maçıyla birlikte galibiyet serisini sürdürdü.


Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu milli takım, bu maçın ardından galibiyet serisini 22 maça yükseltti.




#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Filenin Sultanları
#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
#Türkiye
#Belçika
#Melisa Vargas
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