Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı canlı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan Türkiye voleybol mücadelesi bu akşam saat 21.00'da TRT Spor kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.

Türkiye, ligdeki son maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sezon turnuvada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 23 puanla 5. sırada yer alıyor. Kötü bir turnuva geçiren Sırbistan ise oynadığı 11 müsabakada 9 yenilgi alırken sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.