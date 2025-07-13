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Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı canlı izle

Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı canlı izle

19:1613/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sırbistan Türkiye maçı saat 21.00'da başlayacak
Sırbistan Türkiye maçı saat 21.00'da başlayacak

Filenin Sultanları VNL 3. hafta maçında bu akşam Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Voleybol tutkunlarının yakından takip ettiği karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Sırbistan-Türkiye voleybol maçını canlı izlemek isteyenler ise TRT Spor ekranlarından karşılaşmayı takip edebilecek. İşte maç öncesindeki gelişmeler ve canlı yayın bilgileri.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan Türkiye voleybol mücadelesi bu akşam saat 21.00'da TRT Spor kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.


FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları bu akşam Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta kapsamında oynanacak Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat 21:00'da başlayacak.


FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları bu akşam Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta kapsamında oynanacak Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat 21:00'da başlayacak. Heyecanlı karşılaşma TRT Spor canlı yayınıyla ekrana gelecek.

Filenin Sultanları Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Sporseverler Türkiye Sırbistan voleybol maçını TRT Spor'dan canlı ve naklen izleyebilecek.


FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemi

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın


SIRBİSTAN İYİ BİR TURNUVA GEÇİRMİYOR

Türkiye, ligdeki son maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sezon turnuvada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 23 puanla 5. sırada yer alıyor. Kötü bir turnuva geçiren Sırbistan ise oynadığı 11 müsabakada 9 yenilgi alırken sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.


FİNALLER ÖNCESİ SON MAÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında galibiyet için parkeye çıkıyor.


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