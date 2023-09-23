Filenin Sultanları Olimpiyat vizesini kaptı

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında Japonya’yı 3-1 yendi.

Japonya’da düzenlenen elemelerde oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, bu sonuçla 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.