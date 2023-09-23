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Spor

Filenin Sultanları Olimpiyat vizesini kaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

15:23 . 23/09/2023 Cumartesi
IHA
Melissa Vargas maçın yıldızı oldu.

Melissa Vargas maçın yıldızı oldu.

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında Japonya’yı 3-1 yendi.


Japonya’da düzenlenen elemelerde oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, bu sonuçla 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.


Milliler, üst üste 2. kez Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.



Bakan Bak’tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İşte Filenin Sultanları... Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluklarının ardından Japonya’da düzenlenen Paris 2024Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde ev sahibi Japonya’yı yenerek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Dünya sıralamasında zirvede yer alan Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da bizleri gururlandıracağına yürekten inanıyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Filenin Sultanlarının başarılarının devamını diliyorum."




#Paris Olimpiyat Elemeleri
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Japonya
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