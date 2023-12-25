Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 sona erdi ve bu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti. Bu iki takım, bu sefer Süper Kupa'da 5 gün sonra tekrar karşılaşacak.





Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa için Suudi Arabistan'da karşılaşacak. 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadelenin hakemi de merak konusu oldu.





Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Halil Umut Meler'in adı geçiyordu

Süper Kupa'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Halil Umut Meler'in adı anılıyordu. Fakat yaşanan olayların ardından Meler, henüz mücadele yönetmeye hazır olmadığını ifade etmişti.





Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakeminin belli olduğunu söyledi. Fırat Aydınus'un iddiasına göre Suudi Arabistan'da oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.



















