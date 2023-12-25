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Spor

Fırat Aydınus açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa mücadelesi için Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Ligde Kadıköy'de karşılaşan bu iki takımın maçı 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe-Galatasaray maçını da Arda Kardeşler yönetmişti. Süper Kupa'daki Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemini de, eski hakem Fırat Aydınus açıkladı. Fırat Aydınus'un iddiasına göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.

Haber Merkezi
12:04 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:05 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ligdeki karşılaşma 0-0 sona erdi
Ligdeki karşılaşma 0-0 sona erdi

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 sona erdi ve bu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti. Bu iki takım, bu sefer Süper Kupa'da 5 gün sonra tekrar karşılaşacak.


Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa için Suudi Arabistan'da karşılaşacak. 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadelenin hakemi de merak konusu oldu.


Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Halil Umut Meler'in adı geçiyordu

Süper Kupa'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Halil Umut Meler'in adı anılıyordu. Fakat yaşanan olayların ardından Meler, henüz mücadele yönetmeye hazır olmadığını ifade etmişti.


Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakeminin belli olduğunu söyledi. Fırat Aydınus'un iddiasına göre Suudi Arabistan'da oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.






#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Kupa
24 dakika önce
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