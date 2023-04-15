Fırtına çıkış için kenetlendi

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, kötü gidişe 'dur' demeyi planlıyor.





Ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çalışıyor. Tecrübeli isim, moral ve motivasyon anlamında zor günler geçiren takımla sürekli bir araya gelerek, bire bir ve toplu konuşmalar yapıyor. Sezon başından beri duygu bütünlüğü anlamında dağınık bir görüntü ortaya koyan takımı toparlamak için çıkış noktası arayan Derelioğlu, Beşiktaş maçının önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.





Oyuncuların toparlanması için yoğun bir çaba harcayan İhsan Derelioğlu, "Alınan sonuçlar hepimizi üzüyor. Bunun altından yine birlikte kalkabiliriz. Bu dayanışmayı ve birlikteliği ortaya koymalıyız. Taraftarımız Beşiktaş maçında bizden mücadele ederek sahadan iyi sonuçla ayrılmamızı bekliyor. Duygu bütünlüğüyle birlikte odaklanırsak istediğimizi alacağımıza inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etmeye çalışıyor.





Yeni yönetimin ilk büyük sınavı





Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim, Beşiktaş maçıyla ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, evlerinde oynayacakları ilk derbide seyirci ile bütünleşmek istiyor.















