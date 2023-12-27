Fırtına'da 12 oyuncu ağları havalandırdı

17 maçta toplam 31 gol atan Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en çok gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Densvvil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy tek gol attı.