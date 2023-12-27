Fırtına'da 12 oyuncu ağları havalandırdı

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Haftayı 1-1'lik Basaksehir beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Batista Mendy'nin fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.
17 maçta toplam 31 gol atan Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en çok gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Densvvil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy tek gol attı.
Trabzonspor'un 9. haftada Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi. Bordo-mavililer,17 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atamadı.
Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.