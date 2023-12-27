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Spor

Fırtına'da 12 oyuncu ağları havalandırdı

Başakşehir mücadelesinde beraberliği getiren Batista Mendy ile birlikte Trabzonspor'da gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi. Süper Lig'de ilk yarı itibarıyla Paul Onuachu 8 golle bordo-mavili takımın en golcü ismi oldu.

10:14 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Batista Mendy ağları havalandıran 12. futbolcu oldu.
Batista Mendy ağları havalandıran 12. futbolcu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Haftayı 1-1'lik Basaksehir beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Batista Mendy'nin fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.


17 maçta toplam 31 gol atan Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en çok gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Densvvil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy tek gol attı.


4 maçta sessiz kaldı

Trabzonspor'un 9. haftada Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi. Bordo-mavililer,17 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atamadı.


Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.






#Trabzonspor
#Batista Mendy
#Paul Onuachu
#Gol
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