Fırtına’da çetin rekabet

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren ve ilk resmi karşılaşmasını 5 Ağustos’ta UEFA Avrupa Konfederasyon Kupası’nda oynayacak olan Trabzonspor’da büyük bir rekabet yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte yoğunluk yaşanan forvet hattı ve orta alanda 15 oyuncu 6 forma için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. İstanbul’da oynanacak 3 hazırlık maçında kadroyu şekillendirmeye çalışacak olan teknik direktör Abdullah Avcı, lig başlayana kadar as oyuncularını belirlemeyi planlıyor.

YABANCI KURALI ZORLUYOR

Trabzonspor’da, takıma katılan transferlerle kadro derinliği oluşturuldu. Ancak bu kez de federasyonun getirdiği 8+6 yabancı kuralı bordo-mavili takımın önünde engel olarak görünüyor. Orta alanda yeni transfer Hamsik’in yanı sıra Bakesetas, Berat, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Trondsen, Flavio ve Yunus, teknik direktör Abdullah Avcı’nın gözüne girmek için çalışırken, forvet hattında da Nwakame, Djaniny, Diabete, Ekuban, Gervinho, Koita ile Yusuf Sarı forma bekliyor.

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