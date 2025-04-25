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Fırtına'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi

Fırtına'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi

15:1225/04/2025, Cuma
DHA
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Muhammed Cham da çalışmalarda yer aldı.
Muhammed Cham da çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.


Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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