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Fatih Tekke’den şaşırtıcı sıralama: Gelmiş geçmiş en iyi 5 futbolcuyu açıkladı

Fatih Tekke’den şaşırtıcı sıralama: Gelmiş geçmiş en iyi 5 futbolcuyu açıkladı

14:2825/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor Dergisi’ne verdiği röportajda futbol tarihinin en iyi 5 futbolcusunu sıraladı. Tecrübeli teknik adamın listede Cristiano Ronaldo’ya yer vermemesi şaşırttı. İşte Fatih Tekke’ye göre gelmiş geçmiş en iyi 5 futbolcu…

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kulüp dergisine açıklamalar yaptı. Tekke, gelmiş geçmiş en iyi 5 futbolcu sıralamasında Cristiano Ronaldo'ya yer vermedi.


Fatih Tekke'ye göre tarihin en iyi 5 futbolcusu şöyle:


Brezilyalı Nazario Ronaldo, Ronaldinho ve Zinedine Zidane'ı sayan Fatih Tekke bu isimler için sıralama yapmadı ve "Bunlar çok özel isimler, büyük yetenekler" dedi.


Fatih Tekke 2. sıraya Diego Armando Maradona'yı koydu.

Zirveyi Lionel Messi'ye veren Fatih Tekke, "İlk sırada açık ara Messi" ifadesini kullandı.

Listeye almadığı Cristiano Ronaldo'ya ayrı parantez açan Tekke, "Ronaldo'ya büyük saygı duyuyorum. Zararlı hiçbir şeyi hayatına sokmuyor, çok çalışıyor.


Mesela şunu öğretti bize, Ronaldo’da şu var; istemeye istemeye her gün disiplinli bir şekilde çalışma yeteneği. Bu çok değerli.

Bunu yaparak isimlerini verdiğim yeteneklerin önüne geçti birçok alanda" şeklinde konuştu.


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