Fırtına'da Orsic için şartlar zorlanacak

Trabzonspor, bir yandan mevcut isimleri gönderip kontenjanda yer açmaya çalışırken diğer yandan da listesindeki futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor.





Bordo-mavililerde, teknik direktör Nenad Bjelica'nın özellikle istediği isimler arasında yer alan ve listenin ilk sıralarında bulunan İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın kanat oyuncusu Mislav Orsic için yeniden harekete geçilecek. Daha önce oyuncu için İngilizlerle temas kuran Trabzonspor'da başkan Ertuğrul kurulacak temaslarda kiralama dahil farklı seçenekler sunacakları kaydedildi.





Doğan, oyuncu için 4 milyon Euro bonservis talep edildiğini ve kendileri açısından bunun zor olduğunu ifade etmişti. Trabzonspor'un, yeniden kurulacak temaslarda kiralama dahil farklı seçenekler sunacağı kaydedildi.





5 maçta süre aldı





Orsic'in menajeriyle yapılan görüşmelerde olumlu yanıt alan bordo-mavililer, Hırvat kanat oyuncusunun transfere sıcak bakmasını değerlendirmek istiyor.





Geride kalan sezonun devre arası Southampton'a transfer olan Orsic, sadece 5 maçta süre alabilmişti. 30 yaşındaki oyuncu daha fazla süre almak istemesinin yanı sıra Hırvat teknik direktör Bjelica'nın takımın başında olması da bordo-mavilileri öne çıkarıyor.





Kanatlarda ve santrfor bölgesinde de görev yapabilen Orsic'i kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, bu transferle birlikte hücum hattını daha güçlü hale getirmek istiyor.





Söylentiler ışığında formaları giydirdik... 🎽



Sizce yakıştı mı❓



📌 Ryan Kent

📌 Mislav Orsic

📌 Raul Jimenez pic.twitter.com/EICSCK1wpu — SPOR (@yenisafakspor) May 13, 2023



