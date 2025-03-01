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Fırtına'da TÜMOSAN Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da TÜMOSAN Konyaspor hazırlıkları sürüyor

18:341/03/2025, Cumartesi
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor

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