Fırtına'da zorunlu rotasyon

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Koita, Nwakaeme ve Peres’in tedavileri devam ederken, bu oyuncular Göztepe maçında forma giyemeyecek. Serkan Asan’ın ise Peres’in yokluğunda sağ bekte forma giyebileceği belirtildi. Avcı’nın Nwakaeme’nin yerine ise Gervinho’yu oynatmayı planladığı ifade edildi.

Hamsik riske edilmeyecek

Bordo-mavili takımın Slovak yıldızı Marek Hamsik’in kadroda yer alacağı fakat oynatılmayacağı öğrenildi. Sakatlığının tam anlamı ile geçmeyen Hamsik’in, haftaya Çaykur Rizespor maçıyla takıma dönebileceği belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçında sahaya süreceği ilk 11’e ise bugün yapılacak olan son çalışmanın ardından karar verecek.

Taraftar uğurlayacak

Sahasında Fenerbahçe’yi mağlup ederek lider olan Trabzonspor, Göztepe deplasmanından da lider olarak dönmeyi planlıyor. Bordo-mavililere moral desteği vermeyi planlayan taraftarlar da takımlarını Trabzon Havaalanı’ndan uğurlayacak. Trabzonsporlu taraftarlar saat 16.30’da İzmir’e hareket edecek kafileye tesislerden havaalanına kadar eşlik edecek.

REKLAM