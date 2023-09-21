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Spor

Fırtına'nın istikrarlı golcüsü Bakasetas

Trabzonspor'un Yunan orta sahası, şimdiye dek 108 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Karadeniz ekibinde Bakasetas'ı kadroda bulunan oyuncular arasında 25 golle Abdülkadir Ömür takip etti.

10:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı 3-0 yendiği derbide takımının ikinci golünü kaydeden Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, bordo-mavililerin mevcut kadrosunda en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu konumunda bulunuyor.


Bakasetas, ligde 5 hafta sonunda Bardhi ve Enis Destan ile ikişer golle takımına en çok gol katkı sağlayan oyuncular arasında geliyor.


Trabzonspor'a 2020-21 sezonu devre arasında Alanyaspor'dan transfer olan Yunan futbolcu, şimdiye dek 108 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 30 kez havalandırdı.


Karadeniz ekibinde Bakasetas'ı kadroda bulunan oyuncular arasında 25 golle Abdülkadir Ömür takip etti.


Geçen sezon 13 golü var

İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22.haftasındaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 gol ile tamamlamayı başardı. İkinci sezonunda toplamda 43 resmi maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.


Bakasetas, 2022-23 sezonunda ise bordo-mavili takımda en gazla golü kaydettiği sezonu yaşadı. Yunan oyuncu geçen sezon toplamda 41 resmi maçta 13 gol kaydetti.







#Trabzonspor
#Anastasios Bakasetas
#golcü
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