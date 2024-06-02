Fırtına'nın önceliği forvet

Sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Trabzonspor, yeni transferlerden çok mevcut kadroyu azaltmanın planlarını yapıyor. Kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte daha da şişecek olan kadrodan gönderilecek isimlerin bir iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.