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Spor

Fırtına'nın önceliği forvet

Trabzonspor'da, forvet takviyesi için çalışmalar sürüyor. Bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'de bulunan Roman Yaremchuk öne çıkarken, Nwakaeme'nin Fahya'dan ayrılması da taraftarları heyecanlandırdı.

11:55 - 2/06/2024 Sunday
Yeni Şafak
Yaremchuk'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Yaremchuk'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lundstram, Barisic ve Dragus gibi isimlerle el sıkışan bordo-mavililerin şu anki önceliğinin ise forvet bölgesini güçlendirmek olduğu öğrenildi. Paul Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdaki durumu belirsizliğini korurken, belirlenen isimler üzerinde çalışmalara hız verildi.




Nwakaeme'nin Fahya'dan ayrıldı

Forvet için öne çıkan isimlerin başında bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'da bulunan Ukraynalı Roman Yaremchuk geliyor. Bordo-mavililerin, geçen sezon Valencia'da kiralık oynayan golcü için Brugge'la temasa geçtikleri ve transferi bonservisle bitirmek için şartları zorladıkları kaydedildi.


Bordo-mavili takımın eski yıldızı Nwakaeme'nin Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'dan ayrılması da taraftarları heyecanlandırdı.



#Trabzonspor
#Roman Yaremchuk
#Nwakaeme
16 minutes ago
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