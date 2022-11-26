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Flamengo'dan Vitor Pereira sürprizi: Jorge Jesus detayı

Daha önce 2 kere Fenerbahçe'yi çalıştıran fakat aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Vitor Pereira, Flamengo ile görüşüyor. Ailevi nedenlerden dolayı Corintihans'a veda eden Pereira'nın, Flamengo'nun başına geçebileceği öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus'un adı da Flamengo ile anılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Flamengodan Vitor Pereira sürprizi: Jorge Jesus detayı
Pereira daha önce 2 defa Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'dan teknik direktör arayışları devam ediyor. Mevcut hoca Dorival Junior'un göreve devam etmesini isteyen Brezilya kulübü, 60 yaşındaki hocanın 3 katı maaş istemesi nedeniyle rotasını diğer teknik direktörlere çevirdi.

Flamengo'dan Vitor Pereira sürprizi

Portekiz ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo, daha önce 2 defa Fenerbahçe'yi çalıştıran ve son olarak ailevi nedenlerden dolayı Corintihans'tan ayrılan Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek istiyor. Flamango'nun, Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşma sağlandığı iddia edildi.

57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynatmıştı ve finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da zirvede yer alıyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da zirvede yer alıyor.

Jorge Jesus detayı

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Flamengo'nun listesinde Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, daha önce Flamengo'yu çalıştıran Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u yeniden düşünebileceklerini söylemişti.

Brezilya'daki iddialara göre, Dünya Kupası sonrasında Brezilya Teknik Direktörü Tite görevinden ayrılacak ve onun yerine Dorival Junior veya Jorge Jesus, takımın başına geçecek. Junior'un geçmesi halinde Jesus, Flamengo'nun yeni teknik direktörü olacak.

  • Fenerbahçe Jesus'un sözleşmesini uzatmak istiyor
  • Sezon başında Fenerbahçe ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Jorge Jesus'un sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe Yönetimi, dünyaca ünlü hocanın sözleşmesini uzatmak istiyor.

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