Abdullah Avcı Antalyaspor mağlubiyetini değerlendirdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a 5-2 gibi sürpriz bir skorla mağlup oldu. Maçın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, flaş açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamalarından satırbaşları....

Abdullah Avcı, 5-2'lik mağlubiyetin nasıl olduğunu anlamadığına dikkat çekerek, "Bu oyuna artık oyuncu değişiklikleri üzerinden bakılmaz. Futbol artık bir organizasyon oyunu. Ayakta kalmamız gereken yerde penaltı yaptık. İkinci yarı tamamen oyunun hakimi olduk. Oyun tamamen bizim elimizdeydi. Bu skor nasıl oldu, anlamak mümkün değil." şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, olumsuz eleştirileri hak etmediklerinin altını çizerek devam ettiği açıklamasında, "Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı, olumsuzlukları hak etmediğimizi düşünüyoruz ve o anlamda biraz saygı istiyorum." ifadelerine yer verdi.