Fortuna'dan Burak Yılmaz paylaşımı: Her şey için teşekkürler

Burak Yılmaz ile sezon başında, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Fortuna Sittard, eski milli futbolcu Burak Yılmaz’ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burak’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Sezon başında takıma dahil olan Burak Yılmaz, sarı-yeşilli formayla 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Fortuna Sittard, Eredivisie’i bu sezon 36 puanla 13. sırada tamamladı.
Burak Yılmaz da geçtiğimiz günlerde ayrılığını açıklamıştı. 37 yaşındaki golcü, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard’da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Burak Yılmaz, pazartesi günü saat 16:00'da Çırağan Sarayı'nda süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.