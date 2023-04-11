Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oluyor

Şubat 2023'te Alanyaspor'dan ayrılan genç teknik adam Franceco Farioli'nin yeni takımı belli oluyor.

Türkiye kariyerine Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Francesco Farioli, Mart 2021'de bir başka Süper Lig ekibi olan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olmuştu.

İstanbul ekibinde başarılı bir grafik çizen İtalyan çalıştırıcının bir sonraki durağı ise daha önceden yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Alanyaspor olmyştu.

Aralık 2021'den Şubat 2023'e kadar görevde kalan Farioli, 47 maçta 1.55 puan ortalamı tutturmuştu. 34 yaşındaki çalıştırıcı görevini Ersun Yanal'a devrederek Akdeniz temsilcisi ile yollarını ayırmıştı.

Yeni takımı belli oluyor

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmayan Farioli için Fransız basını sürpriz bir iddiada bulundu.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; bir süre önce Paris Saint-Germain'in sahipleri tarafından satın alınan Braga'nın teknik direktörlüğü için düşünülen isim Farioli oldu.

PSG Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Antero Henrique, 34 yaşındaki çalıştırıcının Braga'nın yeni teknik direktörü olmasını istiyor.

Farioli, Türkiye kariyerine başlamadan önce şimdilerde Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto de Zerbi'nin yardımcılığını yapıyordu.











