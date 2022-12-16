Mbappe-Messi finali

Ekonomi

Pamukkale Üniversitesi 97 öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alıyor

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversite'nin Akademik Değerlendirme Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 96 öğretim üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi alacak.