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Mbappe-Messi finali

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda finale yükselmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Marca, pazar günkü finale atıf yaparak, "Mbappe, Messi'yi tehdit etti" başlığını attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa-Arjantin finali için Avrupa basınında atılan manşetler
Messi ve Mbappe

Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenerek finalde Arjantin'in rakibi olması, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Fransız gazetelerinden Le Parisien "Hala oradayız!" manşetiyle çıkarken, bunun 24 yıldaki 4. final olduğuna dikkat çekti.

Dişe diş oynayan Fas'a karşı hiçbir şeyin kolay olmadığını ifade eden Le Dauphine Libere de Maviler'in galibiyeti kaptığını yazdı.

L'Equipe, "Finale uçuş" manşetiyle verdiği haberinde, maçın maçında Hernandez'in volesinin oyunun dengesini Fransa lehine çevirdiğini ve pazar günkü finale uçup gittiğini vurguladı.

La Voix du Nord ise, "3. yıldız biraz daha yakın" manşetiyle yayına çıktı.

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"Mbappe Messi'yi tehdit etti"

İspanya gazetelerinden Marca, Fas'ın futbolundan övgüyle bahsederken, pazar günkü finale atıfla "Mbappe, Messi'yi tehdit etti" başlığını attı.

AS One da benzer başlık kullanarak "Mbappe, Messi ile randevu ayarladı" manşetini attı.

İtalyanların Corriere dello Sport gazetesi, "Olağanüstü bir final" başlığıyla finale dikkat çekerken, La Gazzetta dello Sport da Mbappe'nin fotoğrafını verdiği ilk sayfasında "kralların oyunu" başlığını attı.

İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesi de "Mavi güç" başlığını kullandı.

Marca'nın kapağı
Marca'nın kapağı

ÖZET | Fransa-Fas: 2-0
SPOR
ÖZET | Fransa-Fas: 2-0
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