Fransa Belçika ve Portekiz EURO 2024'te

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı tek golle geçerken alınan sonucun yanı sıra ortaya konulan futbol da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Özellikle orta sahada dinamo gibi çalışan İsmail Yüksek, Avrupa basınının en çok bahsettiği futbolcular arasında yer aldı.