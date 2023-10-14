Fransa Belçika ve Portekiz EURO 2024'te

EURO 2024
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 7'nci haftasında oynanan maçlarından ardından Fransa, Belçika ve Portekiz, UERO 2024'e katıldı.
Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına tüm hızıyla devam edilirken bugün 3 grupta toplam 7 karşılaşma oynandı. Oynanan maçlarından ardından B Grubu'nda ilk sırada yer alan Fransa, F Grubu'nda zirvedeki Belçika ve J Grubu'nda lider durumda bulunan Portekiz, EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.
Hollanda - Fransa: 1-2
İrlanda - Yunanistan: 0-2
Estonya - Azerbaycan: 0-2
Avusturya - Belçika: 2-3
İzlanda - Lüksemburg: 1-1
Lihtenştayn - Bosna Hersek: 0-2
Portekiz - Slovakya: 3-2