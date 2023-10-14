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Spor

Fransa Belçika ve Portekiz EURO 2024'te

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 7'nci haftasında oynanan maçlarından ardından Fransa, Belçika ve Portekiz, EURO 2024 bileti alan ülkeler oldu.

09:40 . 14/10/2023 Cumartesi
DHA
EURO 2024

EURO 2024

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 7'nci haftasında oynanan maçlarından ardından Fransa, Belçika ve Portekiz, UERO 2024'e katıldı.


Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına tüm hızıyla devam edilirken bugün 3 grupta toplam 7 karşılaşma oynandı. Oynanan maçlarından ardından B Grubu'nda ilk sırada yer alan Fransa, F Grubu'nda zirvedeki Belçika ve J Grubu'nda lider durumda bulunan Portekiz, EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.


Eleme maçlarında bugün 3 grupta alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu

Hollanda - Fransa: 1-2

İrlanda - Yunanistan: 0-2


F Grubu

Estonya - Azerbaycan: 0-2

Avusturya - Belçika: 2-3


J Grubu

İzlanda - Lüksemburg: 1-1

Lihtenştayn - Bosna Hersek: 0-2

Portekiz - Slovakya: 3-2






#EURO 2024
#Fransa
#Belçika
#Portekiz
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