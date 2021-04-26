Fransa Burak Yılmaz'ı konuşuyor: "Ne oyuncu ama!"

Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Ligin 34. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Lyon'a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak hem kritik bir virajı kayıpsız geçmiş oldu, hem de haftayı lider kapatmayı başardı. Attığı 2 gol ve yaptığı asistle dikkat çeken bir performans sergileyen milli oyuncu Burak Yılmaz için Fransa spor basını övgü dolu ifadeler kullandı.

L'Equipe: "Kral Yılmaz"

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, milli oyuncunun Lyon karşısında sergilediği performansa internet sitesinde geniş yer ayırdı.

Milli oyuncu için övgü dolu ifadeler kullanılırken, "Lyon karşısında parıldayan Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı" denildi.

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Ayrıca Burak Yılmaz, aldığı 9 puanla L'Equipe tarafından haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

L'Equipe'in kapağı

RMC Sport: "Yılmaz ve Lille, şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı"

RMC Sport ise Lille'in önemli bir galibiyet aldığını vurgulayarak, "Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın iki golüyle bitime dört hafta kala şampiyonluk yarışında kontrolü yeniden devraldı" ifadelerine yer verdi.

France Football: "Ne oyuncu ama!"

France Football da Lille'in 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 çevirmesine dikkat çekti. Burak Yılmaz'ın performansıyla "alevler içinde yandığını" vurgulayan spor dergisi, "Ne oyuncu ama! Tek başına Lille'i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla" ifadelerini kullandı.

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Foot Mercato: "Herkes kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor"

Foot Mercato ise maçta 2 gol atan Burak Yılmaz'ın maçın adamı olduğu vurgulayarak, "Lille' kahramanının ayağından bulduğu iki golle 3-2 kazanmayı başardı" cümlesine yer verdi.

Galtier: "Şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de maçın ardından Burak Yılmaz ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Milli oyuncunun takım için itici güçlerden biri olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Burak Yılmaz, Türkiye'de şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu. Büyük kulüplerde oynadı. Rekabete odaklandığını görebiliyorsunuz. Kararlıydı. PSG, Monaco ve Lyon'da fark yaratan hep ön alan oyuncuları. Bu gece burada da fark yaratan ön alan oyuncularıydı" dedi.

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Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: "Burak Yılmaz tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Bugün sahada bunu gördük" pic.twitter.com/7ABKe7c4X1 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 25, 2021

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