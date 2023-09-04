Fransızlar duyurdu: Pepe Beşiktaş için geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından L'Equipe, siyah-beyazlıların Pepe transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı.

Fildişi Sahilli oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği ve siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sona transferin tamamlanacağı aktarıldı.

Pepe, 1 Ağustos 2019'da 80 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Arsenal'a transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Nice'te kiralık olarak forma giydi.