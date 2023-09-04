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Spor

Fransızlar duyurdu: Pepe Beşiktaş için geliyor

Siyah-beyazlıların Arsenal'ın Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Pepe ile anlaştığı belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

15:03 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pepe

Pepe

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından L'Equipe, siyah-beyazlıların Pepe transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı.


Pepe'nin Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında tercihini siyah-beyazlı takımdan yana kullandığı belirtildi.


Fildişi Sahilli oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği ve siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sona transferin tamamlanacağı aktarıldı.


Pepe, 1 Ağustos 2019'da 80 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Arsenal'a transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Nice'te kiralık olarak forma giydi.













#Beşiktaş
#Pepe
#Arsenal
34 dakika önce
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