Fred Galatasaray maçında yok

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup ederken derbi öncesi iki oyuncundan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde takımın önemli isimlerinden Brezilyalı orta saha 90+8. dakikada yapılan faul sonrası şiddetli itirazda bulundu.
Hakem Zorbay Küçük, Fred'i direkt kırmızı kartla oyundan atarken o esnada yanında itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş'ı da ikinci sarıdan oyundan ihraç etti.
İki futbolcu Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.