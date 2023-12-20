Fred Galatasaray maçında yok

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Fenerbahçe zorlu deplasmanda 3 puana 4 golle ulaştı. Sarı-lacivertlilerin gollerini dakika 8' Cengiz Ünder, 40', 50', 78' Michy Batshuayi attı. Belçikalı forvet bu sezon ilk kez 11 çıktığı karşılaşmada hatt-rick yaptı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Kayserispor-Fenerbahçe maçının özetini izlemek puan durumuna bakmak için haberin içerisine bakabilirsiniz.