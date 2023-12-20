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Spor

Fred Galatasaray maçında yok

Fenerbahçe-Kayserispor maçının 90+8. dakikasında Brezilyalı orta saha Fred, faul pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük'e şiddetli itirazı sonrası kırmızı kart görerek hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

19:03 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 19:31 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Brezilyalı orta saha derbide oynayamayacak.
Brezilyalı orta saha derbide oynayamayacak.

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup ederken derbi öncesi iki oyuncundan kötü haber geldi.


Sarı-lacivertlilerde takımın önemli isimlerinden Brezilyalı orta saha 90+8. dakikada yapılan faul sonrası şiddetli itirazda bulundu.


Hakem Zorbay Küçük, Fred'i direkt kırmızı kartla oyundan atarken o esnada yanında itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş'ı da ikinci sarıdan oyundan ihraç etti.


İki futbolcu Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.






#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Zorbay Küçük
#Fred
1 saat önce
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Goller ve kırmızı kartlar havada uçuştu: Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti