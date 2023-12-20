Sarı-lacivertlilerde takımın önemli isimlerinden Brezilyalı orta saha Fred, 90+8. dakikada yapılan faul sonrası hakeme şiddetli itirazda bulundu. Zorbay Küçük, Fred'i direkt kırmızı kartla oyundan attı. Bu esnada itirazlarına devam eden Mert Hakan Yandaş da ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Fred'in Süper Kupa finalinde oynayıp oynayamayacağı da merak edilenler arasında. Disiplin Talimatı’na göre direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa sadece kendi kategorisinde değerlendirilir. Bu durumda Fred, PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa’daki Galatasaray maçında oynayabilecek.