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Spor

Fenerbahçeli Fred hangi maçlarda forma giyemeyecek?

Brezilyalı orta saha Fred, Fenerbahçe-Kayserispor maçının 90+8. dakikasında hakem Zorbay Küçük'e şiddetli itirazı sonrası kırmızı kart görerek Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Fenerbahçeli taraftarları üzen bu gelişme sonrasında futbolseverler yıldız oyuncunun kaç maç ceza alacağını merak ediyor.

19:03 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 20:56 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Brezilyalı orta saha derbide oynayamayacak.
Brezilyalı orta saha derbide oynayamayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup ederken Galatasaray derbisi öncesi iki yıldız futbolcusunu kaybetti.

Sarı-lacivertlilerde takımın önemli isimlerinden Brezilyalı orta saha Fred, 90+8. dakikada yapılan faul sonrası hakeme şiddetli itirazda bulundu. Zorbay Küçük, Fred'i direkt kırmızı kartla oyundan attı. Bu esnada itirazlarına devam eden Mert Hakan Yandaş da ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

İki futbolcu Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi?

Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Fred'in Süper Kupa finalinde oynayıp oynayamayacağı da merak edilenler arasında. Disiplin Talimatı’na göre direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa sadece kendi kategorisinde değerlendirilir. Bu durumda Fred, PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa’daki Galatasaray maçında oynayabilecek.




#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Zorbay Küçük
#Fred
3 saat önce
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Goller ve kırmızı kartlar havada uçuştu: Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti