Fred'in Zorbay Küçük'e söylediği sözler ortaya çıktı

Maçın hakemi Zorbay Küçük, raporunda Brezilyalı oyuncunun kendisine küfür ettiğini yazsa da Fred'in ise aksini iddia ettiği, faul pozisyonu sonrası 'Stupid card (aptalca kart' ifadesini kullandığı belirtildi. Fenerbahçe, hakem raporu ve PFDK sevklerinin ardından detaylı bir savunma hazırlayacak ve VAR kayıtlarının dinlenmesini de isteyecek. İddia edildiği gibi küfür varsa VAR kayıtlarına yansıyacağı vurgulanacak. PFDK'ya sevk edilen Fred'in 3 ile 7 maç arasında ceza alması gündemdi.