Fred'in Zorbay Küçük'e söylediği sözler ortaya çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-3 yenerken, Fred ile Mert Hakan'ın gördükleri kırmızı kartlar gündemdeki yerini koruyor. Pazar günü Galatasaray ile yapılacak derbi öncesinde özellikle Fred'in cezalı duruma düşmesi sarı-lacivertlileri hareketlendirdi.
Maçın hakemi Zorbay Küçük, raporunda Brezilyalı oyuncunun kendisine küfür ettiğini yazsa da Fred'in ise aksini iddia ettiği, faul pozisyonu sonrası 'Stupid card (aptalca kart' ifadesini kullandığı belirtildi. Fenerbahçe, hakem raporu ve PFDK sevklerinin ardından detaylı bir savunma hazırlayacak ve VAR kayıtlarının dinlenmesini de isteyecek. İddia edildiği gibi küfür varsa VAR kayıtlarına yansıyacağı vurgulanacak. PFDK'ya sevk edilen Fred'in 3 ile 7 maç arasında ceza alması gündemdi.
Fenerbahçe yönetiminde ayrıca Mert Hakan için kadro dışı kararı ya da devre arasında kulüp bulunabilirse gönderilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi.