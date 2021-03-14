Spor Manchester City, Fulham deplasmanında farklı kazandı (ÖZET)
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Fulham-Manchester City maç özeti izle: Premier Lig maç özetleri

Manchester City, Fulham deplasmanında farklı kazandı (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Fulham-Manchester City maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Manchester Cityli futbolcuların gol sevinçleri
Manchester Cityli futbolcuların gol sevinçleri

Ligin 28. haftasında Manchester City, Craven Cottage Stadı'nda, Fulham'a konuk oldu.

Manchester City, ilk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın 47. dakikasında John Stones, 56. dakikasında Gabriel Jesus ve 60. dakikasında Sergio Aguero'nun penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

City liderliğini sürdürdü

Bu sonuçla Manchester City, puanını 71'e yükselterek ligde liderliğini sürdürürken, Fulham ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.

Fulham-Manchester City maç özeti




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