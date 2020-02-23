NBA

Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119-98 yenildi.

Haber Merkezi AA
Furkan Korkmaz performansıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Furkan Korkmaz performansıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Fotoğraf: Benny Sieu / Reuters

NBA'de Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.

Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.

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