Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı yetmedi

NBA'de Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.
Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.
Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.
Furkan Korkmaz, Milwaukee deplasmanında 26 dakika parkede kaldı; 17 sayı (3/4 üçlük), 5 ribaund ve 1 asist ile oynadı.
İşte Furkan Korkmaz'ın performansının özeti. pic.twitter.com/ap593GQldD
Furkan Korkmaz, Milwaukee deplasmanında 26 dakika parkede kaldı; 17 sayı (3/4 üçlük), 5 ribaund ve 1 asist ile oynadı.
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