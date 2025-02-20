Futbol dünyasındaki en duygusal veda

İncirliova Belediyespor, sosyal medya üzerinden "Her şey için teşekkürler İlhan Orcan" başlıklı yaptığı paylaşımında

"Saha çıktığında terinin son damlasına kadar mücadele eden, her maçta yüreğini ortaya koyan değerli oyuncumuz İlhan Orcan, babasına organ bağışında bulanacağı için maalesef sezonun geri kalanında bizlerle birlikte olamayacak."