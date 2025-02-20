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Futbol dünyasındaki en duygusal veda

Futbol dünyasındaki en duygusal veda

18:3820/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
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Genç futbolcu İlhan Orcan
Genç futbolcu İlhan Orcan

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve İncirliova Belediyespor’da forma giyen İlhan Orcan, babası için yeşil sahalara veda etti.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden İncirliova Belediyespor'da forma giyen genç futbolcu İlhan Orhan, babasının sağlığı için futbolu bıraktı.


22 yaşındaki futbolcu, karaciğer nakli olması gereken babasına karaciğerini verecek. Babasının yaşamı için karaciğerini verecek olan Orcan, böylelikle yeşil sahalara veda etmiş oldu.


İncirliova Belediyespor, sosyal medya üzerinden "Her şey için teşekkürler İlhan Orcan" başlıklı yaptığı paylaşımında
"Saha çıktığında terinin son damlasına kadar mücadele eden, her maçta yüreğini ortaya koyan değerli oyuncumuz İlhan Orcan, babasına organ bağışında bulanacağı için maalesef sezonun geri kalanında bizlerle birlikte olamayacak."
ifadelerine yer verdi.





#İlhan Orhan
#Aydın Süper Amatör Lig
#İncirliova Belediyespor

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