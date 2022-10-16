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Yorumculardan derbi tahmini: Hepsi aynı şeyi söyledi

Futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, bugün oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde siyah-beyazlıları favori olarak gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbol yorumcularının Beşiktaş-Trabzonspor maçı tahminleri
Ghezzal ve Hamsik'in ikili mücadelesi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor bugün Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler zirve yarışında kritik öneme sahip bu maçın sonucunu merakla beklerken, Beyaz TV yorumcuları da derbiyle ilgili tahminlerini açıkladı.

Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, maçın favorisinin Beşiktaş olduğunu ifade etti.

İşte yorumcuların Beşiktaş-Trabzonspor maçı tahminleri:

  • Ahmet Çakar: Beşiktaş kazanır.
  • Sinan Engin: Beşiktaş kazanır.
  • Abdülkerim Durmaz: Ghezzal ile N'Koudou ilk 11 başlarsa Beşiktaş yener.
  • Ertem Şener: Beşiktaş kazanır.

Vodafone Park'ta dev kapışma
SPOR
Vodafone Park'ta dev kapışma

Vodafone Parkta dev kapışma

Vodafone Park'ta
dev kapışma

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak.
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