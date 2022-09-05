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Futbolculara saldırmıştı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara'da, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Futbolculara saldırmıştı, serbest bırakıldı

Ankara'da, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Siyah-beyazlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adliyeye sevk edilmişti. Saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Daha sonra saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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