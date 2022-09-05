Futbolculara saldırmıştı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara'da, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Siyah-beyazlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adliyeye sevk edilmişti. Saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Daha sonra saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaptan! @souza5 💪 pic.twitter.com/rfvRckpjxx
Kaptan! @souza5 💪 pic.twitter.com/rfvRckpjxx— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2022