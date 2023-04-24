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Spor

Futbolu bırakmaya niyeti yok: Pepe'den yeni imza

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto, 40 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

11:53 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Pepe, Portekiz'in en kariyerli stoperleri arasında yer alıyor.

Pepe, Portekiz'in en kariyerli stoperleri arasında yer alıyor.

Porto Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkan Jorge Nuno Pinto da Costa'nın bir yıllık kontrat uzatma teklifini kabul eden Portekizli yıldız oyuncunun, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.


Pepe'nin imzaladığı sözleşmenin kulüp müzesinde saklanacağı da vurgulandı.


Porto'da 2004-2007 sezonlarının ardından ikinci dönemini geçiren Pepe, bu sezon tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada görev aldı.


Portekiz Milli Takımı'nda 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Pepe, milli formayla 133 maçta 8 gol attı.


Deneyimli futbolcu, 2017-18 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giymişti.






#Porto
#Pepe
#Portekiz Süper Ligi
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