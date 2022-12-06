Pepe'den tarihi gol

Portekizli Pepe, Dünya Kupası'nda İsviçreye attığı golle tarihe geçti.

Kornerden gelen topa iyi yükselen 39 yaşındaki futbolcu, yaptığı kafa vuruşla fileleri havalandırdı ve takımının maçtaki ikinci golünü kaydetti.

Kariyerinde Beşiktaş forması da giymiş olan Pepe, bu golüyle Dünya Kupası son 16 maçında gol atan en yaşlı futbolcu olarak kayıtara geçti.

İşte Pepe'nin İsviçre'ye attığı o gol:

39'luk Pepe'nin farkı ikiye çıkaran golüpic.twitter.com/oKZIc2PMPA — SPOR (@yenisafakspor) December 6, 2022