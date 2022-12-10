Spor ÖZET | Galatasaray 2-2 Adana Demirspor
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ÖZET | Galatasaray 2-2 Adana Demirspor

Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray-Adana Demirspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Galatasaray 2-2 maç özeti ve golleri izle
Yusuf Demir ve Badou Ndiaye

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında mavi-lacivertli ekip, Gulbrandsen'in kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Devam eden bölümde iki takım da pozisyonlar bulurken skoru değiştirecek golü atamadı ve devre arasına Adana temsilcisinin üstünlüğüyle girildi.

İkinci devreye hızlı giren Galatasaray, Yusuf Demir'in 50. dakikada ceza sahası yayı içinden attığı golle skora denge getirdi. Onyekuru ile net fırsatlardan yararlanamayan Adana Demirspor, 60. dakikada Gulbrandsen'in golüyle bir kez daha öne geçti. Maçın 75. dakikasında yine Yusuf ile golü bulan Galatasaray, skorda tekrar eşitlik sağladı.

  • Birçok genç oyuncunun şans bulduğu Galatasaray, son anlarda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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