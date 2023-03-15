Galatasaray 2022'de 311 milyon lira zarar etti

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Divan Kurulu toplandı. Toplantıda kulüp ile bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş özet yıllık mali, yönetsel ve sportif faaliyetler hakkında yönetim kurulu adına muhasip üye Levent Yaz sunum yaptı.





Sportif AŞ'nin 1 Haziran-30 Kasım arasındaki 6 aylık dönemde zarar ettiğini belirten Yaz, "Sportif AŞ, toplamda 254 milyon lira zarar etti. Gelirlerimiz istediğimiz gibi artmadı. Geçen sezonun kötü gitmesinden dolayı sponsorluk gelirlerinde sorunlar yaşadık. Aynı nedenle kombine kart ücretlerinde istediğimiz artışı yapamadık. Değişken gelirimiz (UEFA veya Token) şu ana kadar neredeyse hiç olmadı. Son olarak daha önceden yapılan bazı kontratlar önümüzü tıkadı" diye konuştu.





Futbol takımı maliyetlerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile kıyaslayan Yaz, "Fenerbahçe bizden yüzde 15-20 daha fazla harcama yapmış durumda. Diğer rakibimiz Beşiktaş ise bizden biraz daha az harcama yapmış durumda. Oluşan zarardaki ana neden harcamalarımız değil. Esas olan rakiplerimize göre geçen dönem çok daha kötü sezon geçirmemiz ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları nedeniyle hak ettiğimiz gelire ulaşılamaması" ifadelerini kullandı.





Levent Yaz, kulübün 2022 yılında 1 milyar 14 milyon lira zarar ettiğini ancak Mecidiyeköy projesi gelirinin etkisiyle zararın 311 milyon liraya gerilediğini dile getirdi. Denetleme kurulu üyesi Ömer Çirkin'in yaptığı sunumda ise sarı-kırmızılı kulübün toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin lira olduğu belirtildi.





Yıllık olağan genel kurul mart sonunda





Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 18 Mart Cumartesi günü yapılacak. Divan kurulu üyelerine yapılan duyuruda genel kurulun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi. Söz konusu gün çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantının 25 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.





Dursun Özbek "Florya ile mali bağımsızlığı sağlayacağız"





Divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, kulübün faaliyetlerden dolayı zarar etmeyi sürdürdüğünü ancak tünelin ucundaki ışığı gördüklerini belirten başkan Özbek, “Yakında kulübümüz bu buhranlı süreçten ve yükten kurtulmuş bir şekilde karşınıza çıkaracağıma inanıyorum. Geride kalan 9 aylık periyotta Galatasaray'ı içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmanın ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gördüm. Kulübümüzün üretme kabiliyetini hızlı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da faaliyet dışı projeler üretip, gelirleri artırmak suretiyle sağlayabiliriz. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşması bu anlamda önümüzdeki en büyük engel. Elimizde Mecidiyeköy olmasaydı ve burada gayrimenkul geliştirme projesini yapmasaydık, Florya'da planladığımız adımları atmamız mümkün değildi. Hedefimiz, TBB anlaşmasından en uygun zamanda ve kulübümüz için en faydalı olacak şekilde çıkmak. Şu an var olan koşullarda çıkma amacında değiliz. Yani, 'Yarın çıkacağız.' demiyorum. Florya projesinden elde edeceğimiz geliri, bankada en uygun zaman ve koşullarda sadece bu amaç için kullanmak için bloke edeceğiz. Bu kulübün geleceğini bu gelirlerle oluşturacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerden en önemlilerinden biri de Galatasaray Adası'ydı. Ada, 1957 yılında Galatasaray'a kazandırılmış. Bugüne kadar herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Her şey akışına bırakılmış ve sonuçta başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Önce adayı hizmetinize kısmen açtık. Eş zamanlı olarak da adanın imar planları üzerinde çalışmaya başladık. Yaklaşık 1 hafta sonra ruhsatlı, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir konuma getireceğiz. Mecidiyeköy ise Galatasaray'ın motor projesi. Galatasaray'ın yolunu açacak, uzun yıllara taşıyacak projelerin anası. Mecidiyeköy projesinde 186 tane rezidans var. Yaklaşık 3 veya 4 ticari alan var. Bu alanlar çok kıymetli. Yaptığımız lansman ile projenin yüzde 70'e yakın kısmını sattık. Mecidiyeköy, çıkış noktamızın başladığı yer ve yaklaşık 1,5 milyar lira getirisi olabilecek bir proje. Florya'da 20 dönümün üzerinde Galatasaray'ın tapulu arsası vardı. Yaklaşık 20 dönüm uzun dönem kullanımı Galatasaray'a verilmiş spor alanı var. Emlak Konut'un 40 dönüm arazisi vardı. Toplamda 80 dönümün üzerinde proje yapma durumundayız. Bunun 60 dönümü imara açık. Diğer 20 dönümü spor alanı olarak kalacak. Emlak Konut arsasını 1 milyar 85 milyon lira ve artı KDV bedeliyle satın aldık. Normalde TBB anlaşmasına göre böyle bir projeyi yapma şansınız yok ama giderek projelerimizi anlattık. Geçmişte ben de olsam bu anlaşmayı imzalardım ama bizim için bir ayak bağı. Florya projesi çok önemli. Galatasaray'ı uzun yıllara taşıyacak, perspektifini rahatça dizayn etmesi için çok yardımcı olacak. En önemlisi TBB borçlarımızı ödeyeceğiz. Florya projesinin yapılmasıyla mali bağımsızlığı sağlamış olacağız. Florya'da 97 bin metrekareye kadar satılabilecek alan çıkıyor. Ortaya çıkacak fon, Galatasaray'ın borcunu ödedikten sonra 25-30 senesini dizayn etme imkanı sağlayacak” ifadelerini kullandı.





Başkan Özbek, Kemerburgaz'daki projenin ile ilgili ise “Kemerburgaz'da yaklaşık 130 dönümlük bir arazi var. Çalışmalarımıza başladık. Bu yıl ağustos-eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi oraya taşıyacağız. Galatasaray Spor Kulübünün artık kendisine yakışır tesislere kavuşması gerek. Florya, bizim ismimize yakışmıyor. Projeyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum. 30-40 sene önce yapıldığında o günün en gözde tesisiydi ama aradan geçen zamanda hiçbir gelişme göstermedi. Bugün Galatasaray Spor Kulübüne yakışır, futbolcuların yeteri kadar antrenman yapacağı sahaların olduğu tesisin inşaatına başladık. Amacımız, bu sezonun sonuna kadar yetiştirmek ve Florya'dan taşınmak” dedi.





"Yeni bir kompleks yapacağız"





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni proje müjdesini verdi. Özbek açıklamasında, “Stadımızın yanında Vadistanbul'a doğru inen 62 dönümlük bir arazi var. Galatasaray Kulübü olarak bu araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına üst kullanım hakkını almak suretiyle kiralamış bulunuyoruz. İki sene zamanımız var. Bu proje çalışmalarının 2 sene içinde kamuya sunulması ve ruhsatının alınması lazım. Bu arsadaki çalışmayı Galatasaray'a yük getirmeyecek bir finansman modeliyle sunmanın hazırlıkları içindeyiz. Bu proje, tıpkı Kemerburgaz gibi Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak. Burada hem amatör sporlara hem salon sporlarına hem de yüzmeye hizmet edecek bir kompleks yapacağız” ifadelerini kullandı.





"Hocamıza güvenmekle haklı çıktık"





Özbek, takımın performansıyla ilgili ise “Futbol takımımız, Okan hocamızın liderliğinde planladığımız şekilde hedeflere doğru hızla ilerliyor. İlk haftalarda fazlaca eleştirilsek de hocamıza güvenmekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı” şeklinde konuştu.



