Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı.
Karşılaşmada goller 63. 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90. dakika Wilfried Zaha'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 47'e yükselten Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin ardında ikinci sıradaki yerini korudu.
GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
İLK YARI
15. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
17. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu bekletmeden yaptığı vuruşla topu üstten dışarı yolladı.
20. dakikada Ndombele’nin ceza sahası içine pasında Zaha topla buluştu. Zaha’nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi.
28. dakikada Cicaldau’nun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Muslera direk dibinden topu çıkardı.
33. dakikada Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan atağa çıkan Kaan Ayhan’a pasını aktardı. Kaan’ın bekletmeden pasında topla buluşan Mertens’in şutunu kaleci Deniz Ertaş kurtardı.
İKİNCİ YARI
48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan Zaha'nın altıpas içine çevirdiği topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
56. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına arka direkte Oliveira'nın gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu çizgi üzerinde kurtardı. Dönen topu altıpas üzerinde önünde bulan Prip'in zayıf şutunu kaleci Muslera kontrol etti.
63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Demirbay'ın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle şutunu çıkaran Abdülkerim Bardakcı topu ağlara gönderdi: 1-0.
68. dakikada sol taraftan Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde arka direkte Nelsson'un kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Halil Dervişoğlu, kazandığı topun ardından hızla rakip kaleye yönelerek pasını ceza sahasının sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'na çıkardı. Kerem'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı gitti.
90. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışı sağ çaprazdan Kaan Ayhan'ın vuruşunda topu kaleci Deniz Ertaş yumrukladı. Dönen topu altıpas üzerinde önünde bulan Zaha, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
90+3. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Sol kanattan Eyüp Aydın'ın kullandığı kornerde ceza sahasında bulunan Abdülkerim Bardakcı, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ ÖZETİ
GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki futbolcularının yaş ortalaması 20 oldu.
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