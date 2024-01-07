Karşılaşmada goller 63. 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90. dakika Wilfried Zaha'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 47'e yükselten Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin ardında ikinci sıradaki yerini korudu.

Galatasaray önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Galatasaray önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

17. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu bekletmeden yaptığı vuruşla topu üstten dışarı yolladı.

20. dakikada Ndombele’nin ceza sahası içine pasında Zaha topla buluştu. Zaha’nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına arka direkte Oliveira'nın gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu çizgi üzerinde kurtardı. Dönen topu altıpas üzerinde önünde bulan Prip'in zayıf şutunu kaleci Muslera kontrol etti.

63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Demirbay'ın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle şutunu çıkaran Abdülkerim Bardakcı topu ağlara gönderdi: 1-0.

85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Halil Dervişoğlu, kazandığı topun ardından hızla rakip kaleye yönelerek pasını ceza sahasının sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'na çıkardı. Kerem'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı gitti.

Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçının özeti için

Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçının özeti için

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Halil Dervişoğlu ligde ilk kez 11'de

Halil Dervişoğlu ligde ilk kez 11'de

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