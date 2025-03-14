Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 30, 45+3, 52. dakikada Victor Osimhen (3) ile 45. dakikada Alvaro Morata (P) kaydetti.





Hat-trick yapan Victor Osimhen, Süper Lig'de gol sayısını 20'ye yükseltti ve zirveye yerleşti.





Yoluna namağlup devam eden Galatasaray puanını 71'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar iki maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki farkı 10'a çıkardı. Antalyaspor 33 puanla 10. sırada kaldı.





Galatasaray milli ara sonrası deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Akdeniz ekibi ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.





Maçtan önemli dakikalar:

3' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

15' Pozisyonun devamında ceza alanında topla buluşan Emrecan Uzunhan'ın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30' Alvaro Morata'nın ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında topla buluşan Victor Osimhen, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla topu Kenan Piric'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

45' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Alvaro Morata, yaptığı vuruşla kaleci Kenan Piric ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

45+3' Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın, hızla ilerleyerek ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında topla buluşan Victor Osimhen, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in yanından ağlarla buluşturdu: 3-0.

İKİNCİ YARI

52' Petrusenko'dan topu kapan Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in sağından ağlarla buluşturdu: 4-0.

67' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gabriel Sara'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

73' Adolfo Gaich'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Sander van de Streek'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.









GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU





GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Yunus, 6 lig maçından sonra ilk 11'de

Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Sakatlıktan dönmesinin ardından ilk kez 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek forma giyen milli yıldız, cezalı duruma düşerek 26. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamadı.





Cuesta kadroya alınmadı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, maç kadrosuna yazılmadı. Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bir yabancı oyuncunun dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu'nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok." ifadelerini kullandı.





Okan Buruk'a 100. Süper Lig maçı plaketi

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi. Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.





Osimhen'den hat-trick

Galatasaray'da Victor Osimhen, Antalyaspor ağlarına gönderdiği 3 golle sarı-kırmızılı formayla ilk hat-trick'ini yaptı. Süper Lig'de toplamda gol sayısını 20'ye çıkaran Nijeryalı santrfor, toplamda ise 26 gole ulaştı. 26 yaşındaki golcü oyuncu, son olarak geçen sene İtalya Serie A'nın 28'inci haftasında Napoli'nin Sassuolo'yu 6-1 mağlup ettiği mücadelede 3 gol atmıştı.





Mario Lemina sonradan girdi

Sarı-kırmızılı ekipte Gabonlu orta saha Mario Lemina, Antalyaspor maçında yedek oturdu. Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına sonradan dahil olarak sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıkan Lemina; Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında ise ilk 11'de görev almıştı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, ligde 4 maç sonra yedek oturmuş oldu. Gabonlu oyuncu Antalyaspor mücadelesinin 68'inci dakikasında Lucas Torreira'nın yerine oyuna dahil oldu.





Derbiye tam kadro çıkacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Beşiktaş derbisinde tam kadro mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçıyla cezalarını doldurdu. Akdeniz temsilcisiyle yapılan müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Victor Osimhen ile Roland Sallai de karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



