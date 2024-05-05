Galatasaray, Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 11', 60' Hakim Ziyech (2), 38', 73' Dries Mertens (2) ve 59', 85' Mauro Icardi (2) kaydetti.
Sivasspor'un tek golünü dakika 54' Caner Osmanpaşa attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 96 yaparak liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada kaldı.
Sarı-kırmızılılar, 96 puan ile Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım rekorunu kırdı.
Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.
34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.
İKİNCİ YARI
47. dakikada Mertens'in caza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla üstten kornere gitti.
53. dakikada Köhn'ün sol taraftan içeriye çevirdiği topta Ziyech'in savunmayı geçerek sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
54. dakikada Tungunboev'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Manaj'ın ön direkte kafayla içeri çevirdiği topu Caner Osmanpaşa arka direkte tamamladı. 2-1
59. dakikada Mertens'in sağ taraftan ortasında Icardi'nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
60. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören alandan sert vuruşunda top sol üst köşeden ağlarla buluştu. 4-1
70. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Manaj'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarıyı dinleyen hakem Arda Kardeşler, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
73. dakikada Barış Alper'in pasında topla buluşan Icardi, kafayla pasını geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Mertens'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1
85. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Icardi'nin penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. 6-1