Rizespor'un gollerini ise 38. dakikada Hojer ve 61. Olawoyin attı.

Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 78'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Rizespor ise 39 puanla 7. sırada kaldı.

85'inci dakikada Galatasaray 6'ncı golü Icardi'nin ayağından buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech, topla kat ederek Tete ile paslaştı. Tete, gelen topu tek pasla ceza sahası içi sağ çaprazındaki Icardi'ye gönderdi. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten hemen sonra ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-2.