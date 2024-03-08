Galatasaray, Trendyol Süper Lig 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 9.dakikada Derrick Köhn, 31. Lucas Torreira, 40, 45, 64. Kerem Demirbay (3) ve 85. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Rizespor'un gollerini ise 38. dakikada Hojer ve 61. Olawoyin attı.
Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 78'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Rizespor ise 39 puanla 7. sırada kaldı.
Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada ceza sahasında Mertens'in vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Barış'ın gelişine şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı içinden Köhn'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Zaha'nın yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan'ın çeldiği topla buluşan Torreira meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
33. dakikada Köhn'ün ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
38. dakikada Shelvey'in kısa kullandığı serbest vuruşta Hojer'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti. 2-1
40. dakikada Mertens'in pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının gerisinden gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1
45. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sağ çaprazdan Kerem Demirbay yerden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1
İKİNCİ YARI
61. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye indirdi. Çaykur Rizespor'da ceza sahası dışı sağ çaprazından Hojer'in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak ceza sahası içerisine düştü. Gelen topa dokunan Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-2.
64. dakikada Galatasaray'ın 5'inci golü geldi. Penaltıda topun başına geçen Kerem Demirbay, topu ağlara gönderdi: 5-2.
85'inci dakikada Galatasaray 6'ncı golü Icardi'nin ayağından buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech, topla kat ederek Tete ile paslaştı. Tete, gelen topu tek pasla ceza sahası içi sağ çaprazındaki Icardi'ye gönderdi. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten hemen sonra ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-2.
Karşılaşmayı Galatasaray 6-2 kazandı.