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Galatasaray 7'de 7 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Haber Merkezi AA
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

Alanyaspor karşısında bu sezonki ilk galibiyet

Galatasaray, bu sezon 3. kez karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine İstanbul'da karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek, elemişti.

Emre Kılınç'tan 4. gol

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Emre Kılınç, Süper Lig'de bu sezon 4. kez ağları havalandırdı. Emre Kılınç, sezonun ilk yarısındaki Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe müsabakalarında da birer kez topu filelere göndermişti.

  • Galibiyet serisini 7 maça çıkardı
  • Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçı kazandı. Galatasaray, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

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