Galatasaray son dakikalarda kazandı
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Galatasaray'ın golünü 86.dakikada Midstjö ile 90+8'de penaltıdan Zaniolo attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 63'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 43 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Kayserispor'u konuk ederken, Adana Demirspor Gaziantep FK ile oynacağı için doğrudan 3 puan alacak.
Galatasaray-Adana Demirspor maç özeti
1. dakikada sağ taraftan Oliveira’nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Abdulkerim’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
15. dakikada Akintola’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topa buluşan Emre Akbaba’nın kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarparak dışarı gitti.
19. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Oliveira direkt ceza sahasına ortasını yaptı. Uzak direk tarafında Abdulkerim’in dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
44. dakikada Badou Ndiaye’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla Onyekuru buluştu. Onyekuru’nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.