Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Galatasaray'ın golünü 86.dakikada Midstjö ile 90+8'de penaltıdan Zaniolo attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 63'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 43 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Kayserispor'u konuk ederken, Adana Demirspor Gaziantep FK ile oynacağı için doğrudan 3 puan alacak.