Galatasaray - Adana Demirspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Yeni transferler Carlos Cuesta ve Mario Lemina teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.
Sarı-kırmızılılarda cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve sakatlıkları devam eden Mauro Icardı ile Jakobs forma giyemeyecek.
GALATASARAY - ADANA DEMİSPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Cuesta, Davinson, Berkan Kutlu, Jelert, Kaan Ayhan, Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen.
Adana Demirspor: Deniz, Arda Kurtulan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov.