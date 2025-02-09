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Galatasaray - Adana Demirspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Adana Demirspor || Canlı skor - Canlı sonuç

16:419/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray - Adana Demirspor
Galatasaray - Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.


Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.


Yeni transferler Carlos Cuesta ve Mario Lemina teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.


Sarı-kırmızılılarda cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve sakatlıkları devam eden Mauro Icardı ile Jakobs forma giyemeyecek.


GALATASARAY - ADANA DEMİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Cuesta, Davinson, Berkan Kutlu, Jelert, Kaan Ayhan, Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen.

Adana Demirspor: Deniz, Arda Kurtulan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov.


GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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