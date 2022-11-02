Spor Galatasaraydan TFFye Alanyaspor başvurusu Maç tekrar edilsin
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'dan TFF'ye Alanyaspor başvurusu: Maç tekrar edilsin

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu mücadelede yaşanan olaylar sonrasında Galatasaray Yönetimi, Alanyaspor maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı. Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı tekrarlanacak mı? Galatasaray, Alanyaspor maçının tekrarlanmasını neden istiyor? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Alanyaspor maçı tekrarlanacak mı? TFFye başvuru yapıldı
Galatasaraylı futbolcularBoey'in kırmızı gördüğü pozisyon sonrasında hakeme itiraz etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 31. dakikasında Sacha Boey ve 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu mücadele sonrasında sarı-kırmızılı takımdan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye Alanyaspor başvurusu

Galatasaray Yönetimi, Alanyaspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, mücadelenin 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı.

Galatasaray, Alanyaspor maçının tekrarlanmasını neden istiyor?

  • Galatasaray Yönetimi, yardımcı hakemin 65. dakikada oyun devam ederken sahaya giren ikinci topu kenardan dışarı çıkarması nedeniyle maçın tekrarını istiyor. Sarı-kırmızlı takımın hukukçuları bu durumun kural hatası olduğunu ifade ederken, Galatasaray Yönetimi maçın o andan itibaren yani 2-0'dan itibaren maçın aynı şartlarda tekrarlanmasını talep etti.

Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş maçında sahada olacak
SPOR
Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş maçında sahada olacak


Hücum edecek

Hücum edecek

UEFA'nın Gomez'e 3 maç ceza vermesi planları değiştirtti.
İkili oynayacaklar

İkili oynayacaklar

​Beşiktaş Weghorst ve Cenk Tosun ile devam edecek
Anlaşmaya vardığıiddia edildi

Anlaşmaya vardığı
iddia edildi

Hull City'de yeni teknik direktörün Liam Rosenior olacağı söyleniyor.
Şampiyonlar Ligi'ne<br>yakışır gece

Şampiyonlar Ligi'ne
yakışır gece

​Devler arenasında son 16'ya kalan 14 takım belli oldu.
Dev takım Avrupa'da yok

Dev takım Avrupa'da yok

​Son maçların ardından Avrupa kupalarından elendiler.
Sergen Yalçın'dan <br>'Aboubakar' itiraf

Sergen Yalçın'dan
'Aboubakar' itiraf

​Şampiyon oldukları sezonla ilgili soruya cevap verdi.
Şampiyonluk adayını açıkladı

Şampiyonluk adayını açıkladı

​Ertuğrul Sağlam katıldığı konferansta açıklamalarda bulundu.
Derbide sahada olacak

Derbide sahada olacak

​Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi
'Gördüğüm <br>en yetenekli futbolcu...'

'Gördüğüm
en yetenekli futbolcu...'

​Sergen Yalçın, Türkiye'nin en yetenekli futbolcusunu açıkladı.
Görevden alındı

Görevden alındı

UEFA Ivan Bebek'i Fenerbahçe maçından geri çekti.
Gol yağmuru

Gol yağmuru

Süper Lig'de sezonun en gollü haftası geride kaldı.
'Atam' esprisine <br>cevap verdi

'Atam' esprisine
cevap verdi

​Juan Mata idman öncesi açıklamalarda bulundu.
Golcü stoper

Golcü stoper

Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'i sırtlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.