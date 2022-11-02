Galatasaray'dan TFF'ye Alanyaspor başvurusu: Maç tekrar edilsin

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 31. dakikasında Sacha Boey ve 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu mücadele sonrasında sarı-kırmızılı takımdan flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'dan TFF'ye Alanyaspor başvurusuGalatasaray Yönetimi, Alanyaspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, mücadelenin 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı.
Galatasaray, Alanyaspor maçının tekrarlanmasını neden istiyor?
- Galatasaray Yönetimi, yardımcı hakemin 65. dakikada oyun devam ederken sahaya giren ikinci topu kenardan dışarı çıkarması nedeniyle maçın tekrarını istiyor. Sarı-kırmızlı takımın hukukçuları bu durumun kural hatası olduğunu ifade ederken, Galatasaray Yönetimi maçın o andan itibaren yani 2-0'dan itibaren maçın aynı şartlarda tekrarlanmasını talep etti.