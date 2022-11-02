Galatasaray'dan TFF'ye Alanyaspor başvurusu: Maç tekrar edilsin

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına tepki gösterdi. Komşunun Türkiye'nin aleyhinde konuşmayı sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu" diye konuştu. Ayrıca ABD'nin Yunanistan'a gönderdiği silahlarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "ABD'ye soruyoruz 'Bunlar Rusya'ya karşı kurulan üsler' diyor. Bunlar inandırıcı değil. ABD'nin terazisi bozuldu, kendilerine uyarılarda bulunduk. " ifadelerini kullandı.