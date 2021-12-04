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Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Konuk ekip Altay ise 8 maçtır ligde galibiyet yüzü göremedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 34. dakikada Halil Dervişoğlu ve 80. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. İzmir ekibinin gollerini ise 17. dakikada Cesar Pinares ve 86. dakikada penaltıdan Bamba attı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 23'e, Altay ise 17'ye çıkarttı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Altay ise sahasında Hatay ile karşı karşıya gelecek.

Zirve ile puan farkı açılıyor

Sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın zirve ile olan puan farkı artmaya devam ediyor. Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği haftada sarı-kırmızılı takım puan kaybedince, zirve ile olan puan farkı da 16'ya yükseldi.

Galatasaray 4 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı NEF Stadı'nda 2-0 yenen Galatasaray, ondan sonra oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Sarı kırmızılı takım bu süreçte, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, Fatih Karagümrük, Yeni Malatya ve Altay ile de berabere kaldı.

Altay kazanmayı unuttu

Son olarak ligde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Altay'ın, o maçtan sonra yüzü gülmedi. İzmir ekibi oynadıkları son 8 karşılaşmada, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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