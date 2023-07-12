Galatasaray Angelino'ya kavuşuyor

Angelino skorer bir bek olarak dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılılar Angelino'yu renklerine bağlıyor. Hem oyuncu hem de kulübü Leipzig ile anlaşan sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği 26 yaşındaki futbolcu, bugün saat 15.00’te İstanbul’da olacak.
Angelino sağlık kontrolünün ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Angelino, geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. İspanyol bek, geride bıraktığımız sezon Bundesliga'da çıktığı 30 maçta 10 asist yapma başarısı gösterdi.