Galatasaray - Antalyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Yoluna namağlup devam eden Galatasaray 68 puanla bir maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar kazanarak farkı 10'a çıkarmak istiyor.
Galatasaray'da iki futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen ile Roland Sallai kart görmeleri halinde derbide olamayacaklar.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Jakobs ve Icardi'nin yanı sıra kart cezalısı Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Antalayaspor: Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Erdal Rakip, Samudio, Safuri, Van de Streek, Larsson.