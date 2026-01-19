Yeni Şafak
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

13:1619/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Istvan Kovacs, 2019'dan bu yana UEFA elit hakemi olarak görev yapıyor.
Istvan Kovacs, 2019'dan bu yana UEFA elit hakemi olarak görev yapıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray-Atletico Madrid maçında Istvan Kovacs düdük çalacak.


Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını vatandaşları Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.


Romanya Futbol Federasyonu'ndan Szabolcs Kovacs, mücadelenin dördüncü hakemi olacak.


Karşılaşmada Hollandalı Rob Dieperink VAR, Rumen Catalin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.





