Galatasaray'ın gözdesi finale damga vurdu: Yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı

19/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Uzatmalara giden Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas’ı 1-0 mağlup eden Senegal’de zaferin mimarı Pape Gueye oldu. Şampiyonluk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Gueye’nin bonservis bedelinin de güncellendiği öne sürüldü.

Afrika Uluslar Kupası’nı uzatmalarda ev sahibi Fas’ı 1-0 mağlup eden Senegal, kupayı müzesine götürdü. Tarihi finalde Senegal’e şampiyonluğu getiren golü uzatma dakikalarında Pape Gueye kaydetti.

Ceza sahası çizgisinin hemen üzerinden uzak köşeye gönderdiği sert ve düzgün şutla ağları havalandıran Gueye, final maçına damga vurdu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca attığı golle değil, maç boyunca ortaya koyduğu performansla da öne çıktı ve finalin “maçın oyuncusu” seçildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Pape Gueye, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alıyor. Gueye’nin teknik direktör Okan Buruk’un orta saha için transferdeki 1 numaralı tercihi olduğu konuşuluyor.

Finalde sergilediği oyun sonrası Villarreal’in Gueye için belirlediği bonservis bedelini 35 milyon euro seviyesine yükselttiği iddia edildi. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde transferin zorlaşacağı şeklinde yorumlandı.

