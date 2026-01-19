Galatasaray'ın gözdesi finale damga vurdu: Yeni bonservis bedeli dudak uçuklattı

Uzatmalara giden Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas’ı 1-0 mağlup eden Senegal’de zaferin mimarı Pape Gueye oldu. Şampiyonluk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Gueye’nin bonservis bedelinin de güncellendiği öne sürüldü.

1 /6 Afrika Uluslar Kupası’nı uzatmalarda ev sahibi Fas’ı 1-0 mağlup eden Senegal, kupayı müzesine götürdü. Tarihi finalde Senegal’e şampiyonluğu getiren golü uzatma dakikalarında Pape Gueye kaydetti.

2 /6 Ceza sahası çizgisinin hemen üzerinden uzak köşeye gönderdiği sert ve düzgün şutla ağları havalandıran Gueye, final maçına damga vurdu.

3 /6 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca attığı golle değil, maç boyunca ortaya koyduğu performansla da öne çıktı ve finalin “maçın oyuncusu” seçildi.

4 /6 İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Pape Gueye, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alıyor. Gueye’nin teknik direktör Okan Buruk’un orta saha için transferdeki 1 numaralı tercihi olduğu konuşuluyor.

5 /6 Finalde sergilediği oyun sonrası Villarreal’in Gueye için belirlediği bonservis bedelini 35 milyon euro seviyesine yükselttiği iddia edildi. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde transferin zorlaşacağı şeklinde yorumlandı.