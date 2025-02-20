GALATASARAY - AZ ALKMAAR CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-AZ Alkmaar maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
Sarı-kırmızılıların adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmadan 4 farklı sonuçla ayrılması gerekiyor. Diğer skorlarda ise Avrupa macerası sona erecek.
Sakatlıkları bulunan Jakobs, Morata, Yunus Akgün ve cezalı Kaan Ayhan karşılaşmada forma giyemeyecek.