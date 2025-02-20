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Galatasaray - AZ Alkmaar || Canlı izle - Canlı sonuç

Galatasaray - AZ Alkmaar || Canlı izle - Canlı sonuç

19:3520/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray - AZ Alkmaar
Galatasaray - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-AZ Alkmaar maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.


Sarı-kırmızılıların adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmadan 4 farklı sonuçla ayrılması gerekiyor. Diğer skorlarda ise Avrupa macerası sona erecek.


Sakatlıkları bulunan Jakobs, Morata, Yunus Akgün ve cezalı Kaan Ayhan karşılaşmada forma giyemeyecek.


GALATASARAY - AZ ALKMAAR 11'LER
Galatasaray:
Günay, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Sara, Torreira, Jelert, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
AZ Alkmaar:
Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR CANLI SKOR


GALATASARAY - AZ ALKMAAR CANLI İZLE

Galatasaray - AZ Alkmaar maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI



#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

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