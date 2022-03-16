Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına Camp Nou'da çıkan sarı-kırmızılılar burada Barcelona ile 0-0 berabere kalarak turu rövanş maçına bırakmıştı.
Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanyolların güçlü ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli mücadele dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Barcelona maçının hakemi kim?
- Galatasaray ve Barcelona arsında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.