Spor Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızlı ekip Süper Lig'in 29. haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Avrupa maçı öncesi moral buldu. Aslan, deplasmanda Katalanlar karşısında ilk karşılaşmayı 0-0'lık eşitlikle tamamlamayı başarmıştı. Peki Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?:Maçın hakemi kim?
Galatasaray-Barcelona

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına Camp Nou'da çıkan sarı-kırmızılılar burada Barcelona ile 0-0 berabere kalarak turu rövanş maçına bırakmıştı.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanyolların güçlü ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli mücadele dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Barcelona maçının hakemi kim?

  • Galatasaray ve Barcelona arsında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Luis Campos Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini belirledi
SPOR
Luis Campos Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini belirledi

Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı
SPOR
Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Galatasaray Barcelona karşısında zafer peşinde
SPOR
Galatasaray Barcelona karşısında zafer peşinde
Motorun kalbi

Motorun kalbi

Sivas'ta üretilip 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı.
Putin ve Zelenskiygörüşecek mi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz ev sahipliğine hazırız.

Sınır güvenliğinde kullanılacak.

Erdoğan: Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün kınalı kuzular geziyor

Bakan Çavuşoğlu: Krizin barışçıl yollarla sonuçlanmasını istiyoruz.

'Yapamazsınız diyenlere inat dünyanın en büyüğünü inşa ettik.'

​Altı yaşındaki çocuğun içinde olduğu otomobili çaldı.

​İkinci el otomobil pazarında önemli gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.