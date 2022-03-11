Galatasaray Barcelona maçında tarihe geçti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde ederken Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım olmayı başardı.
Galatasaray'ın Barcelona maçı sonrasında dikkat çeken istatistikler şöyle;
- *Barcelona, 18 maç sonra ilk defa gol atamadı.
- *Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım oldu.
- *Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor.
Namağlup TAKIM! 🧿 👏 💪 #BarçavGS #UEL pic.twitter.com/7LV6t1ABwc
Namağlup TAKIM! 🧿 👏 💪 #BarçavGS #UEL pic.twitter.com/7LV6t1ABwc— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 10, 2022