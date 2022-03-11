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Galatasaray Barcelona maçında tarihe geçti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım unvanının sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Barcelona maçında tarihe geçti
Galatasaraylı futbolcular Barcelona maçı sonrasında kendilerini destekleyen taraftarlarını alkışladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde ederken Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım olmayı başardı.

Galatasaray'ın Barcelona maçı sonrasında dikkat çeken istatistikler şöyle;

  • *Barcelona, 18 maç sonra ilk defa gol atamadı.
  • *Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda gol yemeyen tek takım oldu.
  • *Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor.
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